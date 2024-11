Trofeo delle Province 2014: strumento di crescita e di confronto per il mondo giovanile della pallacanestro calabrese

Avviata la fase organizzativa del Trofeo delle Province 2014 di basket. Il progetto, elaborato dal Responsabile tecnico territoriale Fip CALABRIA Pasquale Iracà ed affidato per la realizzazione a Domenico Bolignano Responsabile tecnico-organizzativo, è stato presentato ai delegati dei comitati provinciali della Federbasket. All’incontro hanno partecipato Sandro La Bozzetta, presidente FIP Calabria, il vice Salvatore Procopio,il referente tecnico-territoriale del comitato regionale Pasquale Iracà, i rappresentanti dei settori tecnici ed arbitrali.Il torneo riservato ai cestisti nati negli anni 1999-2000-2001 rappresenta uno strumento di crescita e di confronto per il mondo giovanile della pallacanestro calabrese. Un’opportunità pensata dal comitato regionale destinata alle società calabresi ed offerta per l’acquisizione di esperienza a tutte le componenti del movimento.Per raggiungere, e coinvolgere, tutte le società calabresi il comitato regionale ha attivato le strutture tecniche ed organizzative per l’elaborazione del regolamento e per le indicazioni operative concernenti l’organizzazione di tutte le fasi del Trofeo. Un lavoro capillare svolto dal coordinatore del torneo Bolignano con i responsabili organizzativi di Cosenza, Angelo Salerno, di Catanzaro-Vibo e Crotone, Andrea Cattani, di Reggio città Andrea Padovan e delle provincia reggina Roberto Schirripa. L’individuazione dei migliori rappresentanti del movimento cestistico giovanile, le selezioni, gli allenamenti e le partite porteranno i tecnici alla scelta dei componenti le rappresentative provinciali.L’adesione al torneo porterà ad un più ampio coinvolgimento di tecnici, dirigenti, atleti e famiglie. Le società, inoltre, potranno concretizzare momenti di crescita collettiva oltre che dei singoli atleti. La FIP regionale avrà modo di verificare i progressi strutturali ed organizzativi dei singoli comitati provinciali ed avvicinarsi concretamente agli obiettivi di una capillare e più significativa promozione della pallacanestro sul territorio calabrese. per il mondo giovanile della pallacanestro calabrese