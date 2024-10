Trofeo Surprise AICS, al Parco Caserta Sport Village la Calabria che nuota

Era certo che la manifestazione organizzata dall’AICS Nuoto Calabria in collaborazione con la BLU TEAM NUOTO di Villa San Giovanni sarebbe stato un grande successo.

Sono i numeri a parlare chiaro. Più di 200 atleti provenienti da tutta la regione in rappresentanza delle provincie del territorio appartenenti alla Federazione Italiana Nuoto e agli Enti di Promozione Sportiva hanno dato vita a questa meravigliosa kermesse che ha riempito la mattinata di domenica con un susseguirsi di partenze dal blocco in maniera serrata e ordinata con grande tifo del pubblico dal primo all’ultimo minuto.

Da scenario, l’ha fatto da padrone, la rinnovata struttura Parco CASERTA per l’occasione adornata da striscioni dell’AICS e dai mille colori sugli spalti del foltissimo pubblico che accalcava tutte le fila della tribuna prospiciente la vasca.

Ben 8 otto le società tra cui 3 affiliate FIN e 5 agli Enti di Promozione Sportiva. Al termine della bagarre natatoria ha avuto esito la classifica generale che proclamava per la CLASSIFICA FIN al primo posto la ASD BLU TEAM NUOTO (Villa San Giovanni) allenata da Alfredo Laganà, al secondo posto AMANTEA Nuoto (Cosenza) allenata da Maria Paola Consiglio e al terzo posto l’Arvalia Nuoto (Lamezia Terme) allenata dal tecnico Massimo Borracci Pluri-medagliato come Atleta ella Nazionale ITALIANA e vincitore come Tecnico di diverse finali nazionali di Pallanuoto e Nuoto e realizzatore di diversi RECORD ITALIANI ASSOLUTI. L’altra classifica riferita agli enti di promozione sportiva vedeva al primo posto lo Sporting Club Ardore (Reggio Calabria) allenato da Tito Anghelone, sul secondo gradino del Podio la squadra di casa S.S. Italica Sport che appena 2 giorni prima aveva ufficializzato l’entrata nel mondo sportivo acquatico agonistico e amatoriale allenata da Cilione, De luca, Giordano, Saraceno, D’amico, Raffaele e sul terzo gradino del podio il Gymnasium Cittanova allenato dal tecnico Shehi Milika a seguire a pochi punti Atlantide sport center di Maropati allenato da Gheri Tigani.

Prossimo appuntamento a Febbraio con un’altra competizione OPEN, ormai segno distintivo dell’organizzazione AICS, aperta a tutti e soprattutto all’insegna del sano divertimento sportivo.