Tropea al secondo posto delle spiagge italiane secondo TripAdvisor

A un soffio dal primo posto. TripAdvisor, attraverso i Travelers’ Choice 2018, ha annunciato quali saranno le spiagge del 2018. La Spiaggia dei Conigli si conferma anche quest’anno al primo posto in Italia. Cambiano invece rispetto allo scorso anno la seconda e la terza posizione del podio nazionale con la spiaggia di Tropea che sale dal nono al secondo posto, Calabria quindi vicina al trono italiano.

Restano in classifica Cala Goloritze a Baunei (4°), Porto Giunco a Villasimius (5°), la Baia del Silenzio a Sestri Levante (6°), Cala Mariolu a Baunei (7°) e Cala Rossa a Favignana (8°). New entry in nona e decima posizione rispettivamente la Spiaggia di Maria Pia ad Alghero e la Spiaggia di Marina Piccola a Capri.

Le classifiche sono state decretate sulla base della qualità e quantità delle recensioni e del punteggio attribuiti alle spiagge dai viaggiatori su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi.

Top 10 spiagge Italia