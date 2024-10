Su Tropea.biz la prima webcam che ci mostra Tropea live

La spiaggia di Tropea aveva conquistato già a febbraio un posto tra le spiagge italiane più belle. La classifica era stata stilata dai Travelers’ Choice Beaches Awards 2017 di TripAdvisor e uno dei tanti commenti dei viaggiatori la recensiva così: “Scolpita dagli Dei. Meraviglia della natura, incastonata tra le rocce. Vista dalla spiaggia, sembra quasi finta. La spiaggia è piccola, ci sono stata ad agosto ed era quasi impossibile trovare un quadratino di spiaggia dove inserire il proprio telo e nonostante ciò l acqua era cristallina!”.

Una recensione perfetta, per questo magico luogo amatissimo da tutti i calabresi e non solo, che sorge su un alto promontorio di tufo, affacciato sul Mar Tirreno, nella costa occidentale della Calabria, in provincia di Vibo Valentia. Di notevole interesse è anche il centro storico della città, con molti palazzi nobiliari del XVIII e del XIX secolo, arroccati sulla rupe a strapiombo con la spiaggia sottostante.

Molto nota anche la Cattedrale di Maria Santissima di Romania, edificio del 1100, in stile romanico, contenente la sacra effigie della Madonna di Romania, protettrice della città. Inoltre la città ospita il museo diocesano, contenente ori e argenti della cattedrale e parecchi manufatti di varie epoche. Presso la chiesa, negli antichi locali del Vescovato, è stato istituito un Museo Diocesano, con interessanti opere pittoriche, sculture e affreschi, manufatti e arredi. Recentemente, inoltre, è stata aperta la sezione archeologica.

Tutte le meraviglie possiamo osservarle adesso anche online, grazie al sito https://www.tropea.biz/webcamtropea.php che ha messo a disposizione una webcam live che affaccia proprio su Tropea. Una bellissima visuale, per tutti quelli che vorrebbero godere del magico scenario di Tropea, anche da lontano!