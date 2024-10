Tropea è un Comune Plastic Free, Macrì: ‘La chiave del successo? I cittadini’

“Non può esserci efficace promozione e proiezione all’esterno dell’immagine di una destinazione turistica e culturale senza quell’impegno dal basso nella valorizzazione e nelle tutela quotidiana del patrimonio ereditato e della sua sempre più fragile sostenibilità ambientale.

In questo percorso che si nutre di cittadinanza attiva, di volontariato, di sensibilità civica e di militanza senza quartiere per la difesa dell’ambiente e per il futuro delle nuove generazioni, la partecipazione protagonista, spontanea e duratura della cittadinanza resta la più preziosa chiave di successo di ogni progetto e ambizione istituzionale”.