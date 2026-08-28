Tropea, riapre l’asilo sequestrato dopo la morte del piccolo Alessio Pio

Riapre, dopo oltre un mese di chiusura, la Family Baby School di Tropea, l’asilo di Tropea che era stato sequestrato dalla Procura di Vibo Valentia nell’ambito delle indagini sulla morte di Alessio Pio, il bambino di un anno e mezzo, originario di Zungri, deceduto il 22 luglio nell’ospedale di Catanzaro dopo aver frequentato la struttura tropeana.

Gli accertamenti sanitari e il dissequestro

In quei giorni erano stati registrati altri casi di bambini con sintomi gastrointestinali, per alcuni dei quali si era reso necessario il ricovero. Adesso la Procura ha disposto il dissequestro dopo la conclusione degli accertamenti sanitari condotti dall’Asp, che hanno dato esito negativo alle analisi ambientali e alimentari effettuate nella struttura.

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Il messaggio della dirigente Serena Miceli

La dirigente della struttura, Serena Miceli, ha affidato ai social il messaggio con cui ha accompagnato il ritorno alla normalità, sottolineando come la scuola abbia affrontato le settimane di chiusura “con responsabilità, rispetto e piena collaborazione con le Autorità competenti”.

“Questa mattina la Family Baby School di Tropea ha riaperto ufficialmente le proprie porte ai bambini e alle loro famiglie” scrive, raccontando il momento del ritorno: “I genitori che accompagnano i propri figli a scuola e le nostre maestre ad attenderli all’ingresso, pronte ad accoglierli ancora una volta con attenzione, affetto e professionalità. È da questa immagine – prosegue – che vogliamo ripartire. Dopo settimane complesse oggi torniamo alla nostra quotidianità educativa. Torniamo ai bambini, alle famiglie, alle nostre aule. Alle famiglie che hanno continuato a dimostrarci vicinanza, fiducia e affetto va il nostro grazie più sincero”.

Fonte: Ansa Calabria