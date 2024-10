Tropea, tutto pronto per la X edizione del Premio internazionale “Poesia Donna”

Ritorna la manifestazione invernale “Voci & Colori – Poesia Donna” – X edizione 2019, organizzata dall’Associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, che anticipa il Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee” – XVI ed. 2019.

QUANDO

L’evento avrà luogo sabato 16 marzo, ore 17.30, a Brattirò di Drapia nei locali della ex Scuola Media, con il patrocinio del Comune di Drapia e in collaborazione con l’Associazione “Enotria di Brattirò” il cui presidente è Pasquale Costa.

Durante la serata dalle bravissime e simpaticissime Geraldyne Caracciolo di Fitili, Maria Elena Garrì di Vibo Valentia e Adele Rombolà di Brattirò saranno declamate le poesie delle poetesse Stella Gallello di Montepaone (Cz), di Domenica Marzano di Tropea e di Amalia Avallone che ha lasciato questo mondo qualche mese fa.

A Marcella Davola, invece, sarà affidato il compito di condurre l’intera manifestazione in tutti i suoi passaggi.

Alla manifestazione in onore alla donna parteciperanno le musiciste m° Elena Micali di Santa Domenica di Ricadi e m° Gloria Grillo di Vibo Valentia, che con il clarinetto e la chitarra allieteranno la serata con piacevoli musiche classiche e moderne.

La sala prenderà colore dai dipinti di Roberto Caracciolo di Tropea e di Franco Cuturello di Fitili, che daranno luminosità e calore all’ambiente.

Mimmo Mantino e M. Elena Garrì riempiranno di immagini e di luce i locali della ex Scuola Media in un empito di cultura e di Poesia.

Gli organizzatori ringraziano: l’Amministrazione del Comune di Drapia, guidata dal sig. Antonio Vita, per il sostegno logistico e la concessione dei locali, il sig. Pasquale Costa presidente dell’Associazione “Enotria di Brattirò” per la collaborazione e la disponibilità, tutti coloro che in vario modo collaborano alla buona riuscita della manifestazione, tutti quelli che ad essa parteciperanno. Un ringraziamento particolare alla stampa che ci segue in tutte le iniziative proposte di volta in volta durante il corso dell’anno.

Si ricorda che la scadenza per la partecipazione al Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee” – XVI ed. 2019 è fissata al 21 marzo, che già è stata costituita la Commissione Esaminatrice delle opere, che la premiazione dei poeti vincitori avverrà a Tropea sabato 1° giugno c.a.

Appuntamento a Brattirò, dunque, per la Festa delle Donne.