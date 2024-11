Trunfio propone oggi le penne al pistacchio. 1128

di Nicolino D’Ascoli. Torna il consueto appuntamento del fine settimana con la rubrica “delicious” a cura del giovane chef Giovanni Trunfio. Il cuoco che già la settimana scorsa al debutto su City Now ha riscosso un larghissimo successo, segno che mangiare, e bene, piace a tutti.Oggi il nostro artista ha voluto pensare a tutte quelle persone che per vari motivi e in diverse circostanze si ritrovano a pranzare da soli. D’altronde anche nei supermercati negli ultimi anni stanno spopolando le monoporzioni. Per cui ecco a voi la ricetta di oggi , un piatto leggero e di facile realizzazione, da servire in questo periodo pre estivo, per non appesantirsi :PENNE AL PISTACCHIOIngredienti per una persona :Pasta a scelta del consumatore, la vostra preferita (lo chef consiglia le penne)50gr. di pistacchio in granelliLatteFormaggioOlio extra vergine di olivaSalePepe neroBasilicoPREPARAZIONE :Mettere in una ciotola mezzo bicchiere di formaggio grana padano grattugiato, aggiungere un filo d’olio ed una tazzina di latte. Mescolare il tutto fin quando la crema diventa densa.Una volta creata la crema al formaggio aggiungete i granelli di pistacchio, un pizzico di sale e di pepe nero.Quando la pasta è cotta (si ricorda che Trunfio consiglia le penne, ma lascia libera scelta sul tipo di pasta da cuocere) si aggiunge la crema realizzata in precedenza e si mescola il tutto. Infine aggiungere una foglia di basilico per insaporire il piatto.Ed ecco a voi un gustoso e piacevole piatto pronto in pochissimi minuti.