Reggio prova a rilanciare il turismo, avviso per una campagna ‘Out Of Home’

Promuovere il territorio ‘fuori casa’, aldilà dei confini regionali e nazionali. Questo l’obiettivo in estrema sintesi del nuovo avviso della Metro City al fine di incentivare il turismo in città.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha recentemente pubblicato una manifestazione di interesse attraverso una campagna di marketing e comunicazione “Out Of Home” (OOH), destinata a promuovere il nuovo brand turistico del territorio. La campagna è inserita nel Piano di marketing turistico metropolitano 2022-2024 e rappresenta un’opportunità per rilanciare l’immagine della città e incrementare i flussi turistici, nazionali internazionali.

Obiettivi della campagna

L’iniziativa punta a posizionare Reggio Calabria come destinazione turistica di spicco, valorizzando le numerose risorse che la città offre: dal patrimonio culturale, storico e artistico, alle bellezze naturali, senza tralasciare l’offerta gastronomica. La campagna è pensata per promuovere la città tutto l’anno, puntando alla destagionalizzazione del turismo e attirando visitatori 365 giorni l’anno.

Tra i principali obiettivi della campagna: il posizionamento del nuovo brand turistico di Reggio Calabria nei mercati nazionali e internazionali, la valorizzazione dell’offerta turistica complessiva, tra cultura, natura e gastronomia, l’aumento delle presenze turistiche attraverso una maggiore conoscenza del territorio e delle sue risorse uniche.

Ma quali saranno le città coinvolte nel progetto? La campagna di promozione sarà pianificata in alcune delle principali città italiane connesse con l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, tra cui Milano, Bologna, Torino, Venezia, Pisa/Firenze. Saranno inoltre valutate proposte di campagne pubblicitarie nelle città internazionali di Parigi e Berlino, segno della volontà di attrarre anche visitatori esteri.

Gli spazi pubblicitari scelti per la campagna includono alcuni dei punti di maggiore visibilità come le stazioni ferroviarie e metropolitane, le pensiline bus e sui mezzi di trasporto pubblici come autobus e metropolitane.

Previsti inoltre anche strumenti digitali per offrire un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Chi può partecipare

L’avviso è rivolto a operatori economici che abbiano la concessione esclusiva degli spazi pubblicitari nelle aree designate. Le attività di comunicazione si svolgeranno tra novembre e dicembre 2024, e le proposte dovranno pervenire entro il 2 ottobre 2024.

La campagna di marketing rappresenta una grande opportunità per Reggio Calabria di riaffermarsi come meta turistica attraente e competitiva. L’avviso pubblico rappresenta un primo importante passo verso l’ambito sogno di ‘Reggio Città Turistica’.

Adesso tocca agli operatori economici proporre soluzioni innovative e in linea con la visione ambiziosa delineata dall’amministrazione. Con il contributo di soggetti esperti e creativi, questa campagna potrebbe realmente trasformarsi in un volano per il rilancio turistico di Reggio Calabria.