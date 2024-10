Turismo, il colosso cinese Ctrip a Reggio Calabria

“Siamo andati in Cina a presentare il nostro territorio, la nostra terra”. Esordisce così Monica Accetto, Product manager di Master Group, tour operator calabrese, con sede principale a Gioia Tauro, nel presentare l’incontro odierno con i vertici cinesi della CTrip ospitato nei saloni della Confcommercio di via Castello 4. Un incontro istituzionale con la grande online travel agency cinese, quotata al Nasdaq, che conta più di 30 mila dipendenti (solo 10mila a Shangai), che dopo la B.I.T. di Milano ha fatto tappa in Calabria con l’obiettivo di conoscere la nostra terra e di fare turismo.

“Qui c’è tutto: mare, montagna, arte, shopping. Abbiamo visto paesaggi incredibili, da togliere il fiato – ha spiegato QIANLI MA (Martial) General Manager International Partnership CTrip -. Negli ultimi anni i cinesi prediligono viaggiare verso nuove destinazioni, alla ricerca di nuove storie e qui ci sono”. La CTrip negli ultimi due anni ha stretto alleanze con compagnie aeree, tour operator e hotel in varie parti del mondo, aumentando così la propria offerta e qualità di prodotti e servizi per viaggi in Asia, Medio Oriente, Europa e Nord america.

“E’ un’occasione importante, un primo incontro per far parlare positivamente della nostra città, della provincia e dell’intera regione – ha aggiunto il Presidente della Confcommercio reggina, Giovanni Santoro -. Abbiamo sete di turismo che, per decollare in modo definitivo, ha bisogno di avere un nuovo volto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il delegato al turismo del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella: “Abbiamo ricchezze straordinarie e non dobbiamo inventarci nulla, abbiamo bisogno di un’idea unitaria per metterci in gareggiata con le altre regioni d’Italia”. Due giorni in Calabria, tra tour istituzionali e luoghi da scoprire, seguiti da Giuseppe Pedà, componente di Giunta Confcommercio e cicerone per l’occasione, che ha evidenziato l’importanza della visita dei vertici della CTrip, colosso nel settore del turismo, per far conoscere, seppur in poco tempo, le tante opportunità che la Calabria può offrire.

All’incontro in Confcommercio hanno preso parte anche altri vertici della CTrip: XIAOLIANG GUAN (Leon) Regional Manager International Cooperation, HANG LIU (Mona) Market Regional Manager Europe e YIFEI ZHU (Jessica) Regional Manager America & Europe. Per Master Group, azienda che ha realizzato nel corso degli anni una crescita costante e calibrata divenendo uno dei principali Incoming Tour Operator italiani, erano presenti Francesco Cangemi DMC Manager, Alessandra Chiodo Sales Manager, Luigi Tilotta Contracting Director.