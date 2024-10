Turismo sostenibile, domenica di trekking al Monte Campanaro

Visitare, non distruggere: il 2017 è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, per ribadire la possibilità di poter viaggiare nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.

Anche sulla bellezza di una natura così ricca di biodiversità, I Viaggi del GOEL identifica la propria proposta di Turismo Responsabile in Calabria, destinazione ideale di viaggi naturalistici, declinando esperienze di viaggio come opportunità di incontro, con proposte alternative e di qualità dedicate ai viaggiatori che desiderano scoprire e vivere la reale essenza dei luoghi.

Domenica 3 Dicembre dalle ore 9, insieme all’Osservatorio Ambientale “Diritto per la Vita”, i Viaggi del GOEL organizza un trekking tra i sentieri del Parco del Monte Campanaro, un viaggio a piedi tra soste naturalistiche e letture sceniche degli autori che hanno immortalato in letteratura il loro amore per la natura calabrese.

Il raduno di inizio percorso, accessibile anche a disabili e bambini con assistenza volontaria di guide esperte, è previsto per le 9 a piazzale Calvario di uno dei borghi più belli d’Italia, Gerace. Da lì i partecipanti proseguiranno verso passo di Ropolà, dove verranno accolti dal presidente di GOEL-Gruppo Cooperativo, Vincenzo Linarello e dal presidente dell’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, Arturo Rocca.

Incontro tra persone è anche convivialità: alle 12.30, pranzo nell’area ristoro di passo di Ropolà con degustazione di piatti e prodotti tipici del territorio nonché sosta alla sorgente pubblica di Bragatorto. In caso di pioggia, l’evento si terrà nel Chiostro di S. Francesco di Gerace.

Per la partecipazione al pranzo (gradita prenotazione) si richiede un contributo di cinque euro a persona, che potrà essere consegnato ai volontari nell’area ristoro.

Per info: 800 913540; 388 6586067.