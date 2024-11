Tutto pronto per Dario Cassini al Teatro Cilea

Si considerano ancora una piccola compagnia teatrale ma l’Officina dell’arte con la sua squadra di attori professionisti ha davvero segnato la “storia artistica” di questa città. Ne è convinto il pubblico di Reggio Calabria che, dopo la prima svoltasi al “Cilea” lo scorso mese, ancora oggi manda messaggi di sentiti apprezzamenti per aver finalmente rivisto la massima culla dell’arte gremita sino al loggione, ma lo ribadisce anche l’attore Dario Cassini protagonista del secondo appuntamento inserito nel cartellone teatrale dell’Officina dell’arte. Seconda “sfida” per il maestro Peppe Piromalli che, nella sua stagione artistica, ha voluto inserire il prossimo giovedì alle ore 20,45 lo show “Sesso scritto e sesso orale” del noto comico partenopeo, volto dei programmi “Zelig” e “Colorado”. Cassini si cimenterà in una serie di capziosi interrogativi inseriti in uno spettacolo che si fa gioco dei rapporti uomo-donna prendendo come punto di partenza il sesso per poi approfondire la relazione a 360 gradi con un’analisi divertita.

“Questo spettacolo – spiega Dario Cassini autore e attore di “Sesso scritto e sesso orale”- ha subìto un’evoluzione progressiva, ma il titolo è rimasto lo stesso. Il testo, che propone ogni sera delle variazioni grazie al rapporto con le persone che sono in platea, è una sfida, ma anche uno sfogo disperato che ammette la superiorità femminile. Con il sorriso sulle labbra si riescono a dire verità che non si confiderebbero neanche in confessione”.

Particolarmente emozionato è anche il leader dell’Officina dell’arte, Piromalli che mette in evidenza “la forza degli spettacoli di cabaret di Cassini che punta sulle donne, sempre argomento principale per le loro manie agghiaccianti, a suo dire, e per le diverse tecniche di corteggiamento da usare nei loro riguardi”.

Ed effettivamente il filo conduttore dei suoi show e dei suoi monologhi televisivi è l’universo femminile, che Cassini sviscera nei difetti e nei capricci, come novello vendicatore di fidanzati, mariti e corteggiatori. Malgrado ciò, è amatissimo dalle donne, forse perché, come dice lui, i suoi spettacoli in fondo “fanno bene al rapporto di coppia: aiutano la donna a non tradire e l’uomo a non uccidere“. Con intelligenza e sottile ironia, Dario al teatro “Cilea” giovedì 10 dicembre, snocciolerà tesi esilaranti spiegando agli uomini come sopravvivere nella convivenza con l’altra metà del cielo.

“E’ una comicità di parola la sua, sagace, pungente e di grande efficacia, come dimostrano anche i grandi consensi del pubblico – continua Piromalli – Attraverso un linguaggio erudito ma allo stesso tempo diretto e largamente fruibile, Cassini si divertirà ad analizzare non solo le smanie delle donne ma anche le stravaganze e i paradossi legati all’attualità e alla politica, alla tecnologia e ai vizi dei giovani”.