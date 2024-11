Tutto pronto per il Palizzi International Film Festival 2016

Quattro giorni dedicati al cinema, allo spettacolo, alla fotografia e alla cultura, con importanti e prestigiose partnership per abbracciare tantissimi settori e rilanciare la cultura.

E’ la sintesi dell’edizione 2016 del Palizzi International Film Festival, organizzato dalla Novastar Italia di Mimmo Porcino sotto la direzione artistica dell’artista Giacomo Battaglia, con la collaborazione del comune di Palizzi.

Sarà piazza dei Martiri lo scenario della kermesse fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Scerbo, in programma dal 4 al 7 agosto. Anche quest’anno grande attesa per la consegna del premio “Caretta caretta”, creato dal Maestro Orafo Gerardo Sacco in onore della tartaruga marina che depone le uova proprio sulla spiaggia di Palizzi.

Durante la prima giornata verrà proiettato il film “La voce – Il talento può uccidere”.

Sotto l’attenta regia di Stefano Zucchi, sarà raccontata la storia di un imitatore che la critica ha riconosciuto in Alighiero Noschese. Il giorno successivo, venerdì 5 agosto, serata dedicata ai bambini con la visione di “Sammy 2 la grande fuga”, film d’animazione diretto da Vincent Kesteloot e Ben Stassen.

Sabato 6 agosto sarà la volta di “Onde Road”, un vero e proprio focus di Massimo Ivan Falsetta sul fenomeno delle radio libere italiane in occasione del loro 40° anniversario.

Infine per la serata conclusiva del Palizzi International Film Festival, domenica 7 agosto, è prevista la proiezione di 4 cortometraggi. Si partirà con “Thriller” di Giuseppe Marco Albano, già David di Donatello nel 2015; poi “L’occhio inanimato” di Giovanni Enrico Antonio Iusi; a seguire “Sulle rive di Morfeo” di Cinzia Colacresi con Miriam Guinea e “The woman of trouble” di Davide Geria.

“Sulla scorta delle precedenti edizioni – ha dichiarato il direttore artistico del Palizzi International Film Festival Giacomo Battaglia – abbiamo voluto riproporre un evento di grande qualità che, da un lato, potrà soddisfare le aspettative dei cittadini e dei turisti e, dall’altro, mira alla riaffermazione e al potenziamento della cultura quale aspetto fondamentale per la crescita del territorio”.

“Sono onorato e fiero di avere un direttore artistico della caratura di Giacomo Battaglia – ha affermato il sindaco di Palizzi Walter Scerbo – che ci omaggia della sua presenza a titolo gratuito. Si tratta di un artista che ha calcato i migliori palcoscenici italiani e non solo, per cui la sua esperienza trentennale nel campo dell’arte e del teatro è un grande valore aggiunto per il nostro territorio. Non posso che ringraziarlo per questo grande contributo in favore della nostra causa e augurargli buon lavoro”.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale del festival, durante la quale verrà illustrato il programma completo e l’elenco dei prestigiosi ospiti, si terrà lunedì 1^ agosto alle ore 12 a Palizzi presso il residence “La Vela”.