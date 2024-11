Tutto pronto per la Fiera Campionaria città di Reggio Calabria XI edizione

di Nicolino D’ Ascoli– Il consistente e competente lavoro dello staff organizzativo registra il “tutto OK” in vista dell’inaugurazione della XI edizione della FIERA CAMPIONARIA CITTA’ DI REGGIO CALABRIA.

Lo start up è previsto per le ore 10:00 di sabato 23 maggio e la Fiera resterà aperta fino a martedì 2 giugno. La location è quella ormai consolidata di Via delle Industrie nella Zona Industriale di San Gregorio a Reggio Calabria.

Gli stand che ospiteranno la manifestazione dei vari settori interessati che vanno dall’Artigianato all’Industria, dall’Agricoltura al Turismo e Commercio, dalla Vivaistica agli Arredamenti ed agli immancabili Prodotti Tipici, sono ultimati per consentire l’esposizione dei numerosi prodotti locali e nazionali che saranno proposti per la soddisfazione del qualificato pubblico che come ogni edizione accorre numeroso per trascorrere una sana giornata di completo relax.

E per questa edizione, il relax è ancor più completo con la possibilità – oltre che visitare gli stand – di ascoltare la buona musica tradizionale calabrese, grazie al progetto “Reggio TARANTA Festival” che vedrà esibirsi in Concerto gratuito alcuni prestigiosi Gruppi musicali, infatti interverranno: KALAVRIA – Domenica 24 maggio, TARANTANOVA SOUND – Martedì 26 maggio, KALANTHOS – Mercoledì 27 maggio e – Venerdì 29 maggio. Tutti i concerti inizieranno alle ore 19,30 e sicuramente coinvolgeranno il pubblico al ritmo delle sfrenate Tarantelle.

Gli aggiornamenti e le news potranno essere seguite sul sito dell’organizzazione Calabriaeventi all’indirizzo www.calabriaeventi.it o sui principali social network tra i quali Twitter, Google, Myspace e Facebook con lo specifico Gruppo https://www.facebook.com/groups/404289403075913/?fref=ts

Nel contesto della Fiera è contemplata anche una mostra di rettili ed anfibi vivi da tutto il mondo per gli appassionati di RETTILANDIA. In esclusiva si potranno apprezzare le anaconde giganti ed ammirare tra gli altri esemplari, anche il DRAGO BARBUTO, l’ IGUANA GIGANTE, la TARANTOLA VELENOSA, lo SCORPIONE NERO EGIZIANO, l’ ANACONDA NERO.

Il meglio del meglio per l’Estate dei reggini.