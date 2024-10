Tutto pronto per lo show delle frecce tricolori a Reggio Calabria

E’ indetta per venerdì 23 alle ore 16.30 nei locali siti in Palazzo Alvaro sede della Citta Metropolitana una conferenza stampa illustrativa dell’evento programmato per il 25 agosto p.v. con giornata di prove prevista per sabato 24.

Saranno presenti in qualità di

relatori/illustratori dell’evento:

-Il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà

-Il Comandante della pattuglia acrobatica nazionale Magg. Pil. Gaetano Farina

-Il Consigliere metropolitano delegato Demetrio Marino

-L’Assessore al comune di Reggio Calabria dott. Antonino Zimbalatti

-Il presidente Scuola Volo AeC dello Stretto Reggio Calabria prof. Michele Buonsanti

-Ufficiali superiori della A.M. ed altri consiglieri della città metropolitana

La storica Scuola di Volo dell’ Aero Club dello Stretto di Reggio Calabria, con sede e base sull’omonimo aeroporto civile, ha curato l’organizzazione dell’evento – Reggio Calabria Air Show 2019 – su specifico incarico dello Stato Maggiore Aeronautica e di AECI, riportando a Reggio Calabria la “PAN” Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, grazie al supporto degli Enti patrocinatori: la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria, nonché della Regione Calabria e della Conferenza permanente interregionale.

L’evento non è stato richiesto, come da prassi schedulata nelle procedure dello Stato Maggiore, ma è stato lo stesso Stato Maggiore Aeronautica ad insistere affinché la manifestazione del Sud per il 2019 fosse Reggio

Calabria.

Il consistente programma di volo verrà illustrato in dettaglio dai relatori previsti.