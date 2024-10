Tuttosport: le ipotesi sul ‘caso Reggina’ dopo l’udienza al TFN

Tra regolamenti ed ipotesi, sui quotidiani nazionali si dà spazio al ‘caso Reggina‘ oggi in discussione presso il Tribunale Federale Nazionale. Siamo alla prima udienza e la società amaranto ha già fatto sapere che qualora fosse necessario, si andrà avanti anche oltre l’ordinamento sportivo. Su Tuttosport si fanno le ipotesi riguardo quello che potrà accadere nel momento in cui arriverà la sentenza: “il -4 pare sia al momento l’ipotesi più accreditata ma dall’interno della Reggina si guarda anche in Serie C per provare a capire tutti gli scenari. I motivi sono presto detti: i punti di contatto tra il caso calabrese e quello del Siena in Serie C sono parecchi ed i toscani hanno ricevuto 2 punti di penalizzazione. L’obiettivo della Reggina, però, è dimostrare la piena innocenza e per far sì che ciò avvenga, se necessario, il club arriverà sino al terzo grado“.

Leggi anche