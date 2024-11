‘U WEB: Un sabato in 3D a Reggio Calabria. 1163

Continua il percorso di promozione dell’innovazione a Reggio Calabria organizzato dall’associazione TerreArse Lab, in questo evento, sostenuto e sponsorizzato da Modellazione 3D.Dopo il successo dei primi workshop, un altro tassello si aggiunge alla #Formazione. Il workshop si dedicherà alla stampa 3d per tutta la giornata di sabato 31 Maggio.Il corso sarà tenuto dall’Arch. Oscar Mannarella e prevede una prima parte teorica che partirà dalla storia del 3d printing e le sue problematiche, e una seconda parte applicativa durante la quale si produrrà un rilievo tridimensionale, seguito dall’elaborazione di un file per la stampa 3D che sarà eseguita direttamente dai partecipanti.La stampa 3D per molti rappresenta una nuova rivoluzione industriale, che permette di creare oggetti sovrapponendo strati a 3 dimensioni di un determinato materiale. Crediamo che la stampa 3D avrà una grossa ricaduta in ambito economico e politico, abbattendo in modo significativo i costi di produzione e puntando molto al design e all’idea. Il corso avrà una durata di 6 ore: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, presso il Parco Ecolandia, Via Scopelliti, Arghillà.Il corso è gratuito per i già tesserati dell’associazione TerreArse Lab, altrimenti ci si può iscrivere e tesserarsi al momento dell’inzio del corso, alla cifra di 25 Euro.Il ricavato servirà per autofinanziare la prima FIERA DELLE START UP DELLO STRETTO che si terrà nel mese di giugno (19-20-21) presso il palazzo della provincia di Reggio Calabria.Per informazioni e contatti scrivete a: terrearselab@gmail.com