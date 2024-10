Udicon, Nesci: “Impensabile chiudere l’aeroporto di Reggio Calabria”

“Chiudere l’Aeroporto di Reggio Calabria equivarrebbe a isolare completamente non solo la parte meridionale della Calabria ma anche una parte della Sicilia, mettendo in ginocchio soprattutto l’economia locale che, allo stato attuale, e’ trainata soprattutto dal turismo – con queste parole interviene il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con., Denis Nesci a fronte delle discussioni relative alla chiusura dell’aeroporto del capoluogo calabrese – non e’ pensabile che l’aeroporto di Lamezia Terme possa far fronte ad un afflusso di viaggiatori provenienti da tutte le parti della Calabria non e’ un’infrastruttura progettata per tale scopo e di questo se ne sarebbe dovuto tener conto nei tavolo tecnici riuniti negli ultimi mesi, chiudere l’Aeroporto dello Stretto comprometterebbe il futuro non solo dei lavoratori dello scalo ma di tutta la popolazione”.

Ormai da mesi l’aeroporto “Tito Minniti” è al centro delle pagine di cronaca poiché rischia di essere escluso dalle rotte di molte compagnie aeree, una situazione che provocherebbe notevoli disagi soprattutto per i cittadini che, anche a fronte di particolari patologie, da sempre si affidano alle rotte aeree per spostarsi comodamente sul territorio nazionale.

Come ribadito più volte, e’ un diritto del cittadino avere la possibilità di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità, accedendo ad un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative uniformi.

L’ U.Di.Con al fine di sostenere la battaglia per garantire ai cittadini un adeguato servizio di trasporto, ha siglato un accordo di parteneriato con il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto.

“Questa sinergia è stata voluta da entrambi le parti, proprio per rafforzare l’attività già presente sul territorio, per questo ringrazio il Dott. Fabio Putortì per la disponibilità avuta nei confronti della nostra associazione- dichiara il Responsabile Provinciale Udicon Luciano Crupi- “la tutela dei diritti del cittadino-utente viene al primo posto e lotteremo con tutte le nostre forze per far sì che questo avvenga”, interviene anche Giuseppe Ambesi: “Il futuro economico, sociale e turistico della città metropolitana non può prescindere dal rilancio dell’aeroporto dello stretto”.

Il Vice Presidente regionale di Udicon, Giuseppe Salamone, dichiara:” Noi crediamo in questa nostra nuova attività e siamo certi di riuscire ad ottenere la tutela dei diritti del cittadino. Certamente ci adopereremo per chiedere ulteriormente l’intervento delle autorità competenti. La continuità, come stabilito dalla legge, deve essere garantita e non repressa”.