Polistena, al via la XVI edizione del ‘Premio Cultura Cinematografica’. Il programma

Così presenta la sedicesima edizione del “Premio Città di Polistena” il direttore artistico Pietro Paolo Cullari entrato ormai nel mondo del cinema a pieno titolo e considerato un vero punto di riferimento, entusiasta “dell’importante riconoscimento che permette di realizzare i sogni di chi ama veramente il proprio territorio nel campo della cultura cinematografica”.

Anche per questa edizione, in programma da oggi con la proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” al cinema Garibaldi di Polistena a sabato 5 Aprile, si registrano moltissime adesioni a livello nazionale.

“Attrici, attori, maestranze vedono nel premio la giusta gratificazione per il loro impegno – continua l’organizzatore Cullari -. Il premio Cultura Cinematografica Città di Polistena è considerato a livello nazionale come uno dei premi più ambiti e, in questi anni, abbiamo avuto importanti riconoscimenti. Sono soddisfatto di tutto ciò che abbiamo realizzato e credo che insieme si può fare qualcosa di importante per questa terra. Grazie a tutti coloro che sostengono un grande sogno, una kermesse di alto livello, dimostrando che l’impossibile diventa possibile”.