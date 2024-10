Ufficiale, la reggina Anna Barbaro convocata per i Mondiali di Triathlon in Australia

Ufficiale la convocazione della triatleta paralimpica Anna Barbaro ai Mondiali in Australia: la campionessa reggina gareggerà al 2018 ITU World Triathlon Grand Final Gold Coast.

In scena dal 12 al 16 settembre, la finale australiana sarà un contesto inclusivo che celebrerà la diversità dello sport del triathlon con atleti del calibro di Elite, Under 23, Junior ed Elite del Paratriathlon, ma anche degli Age Group e dei team della Mixed Relay U23 e Jnr.

Una magica conclusione di stagione per la tenace reggina del WOMAN Triathlon Italia che, sotto la guida del D.T. Mattia Cambi e in compagnia della Labrador Nora, ormai punta ai prossimi Giochi Paralimpici, che per l’edizione giapponese del 2020 prevedono anche la sua categoria.