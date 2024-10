Ufficiale: Reggina, fumata bianca con Solini

La Reggina ha reso noto quello che, a conti fatti, dovrebbe essere il suo ultimo colpo di mercato. Sul sito del club amaranto è stato infatti annunciato l’arrivo di Matteo Solini, difensore di proprietà del Chievo Verona ma in prestito al Siena dallo scorso gennaio. Ecco il testo tratto da reggina1914.it:

La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Solini. Il difensore classe ‘93 di proprietà del Chievo Verona arriva a titolo temporaneo dal Robur Siena.

Nel semestre passato in bianconero per lui 4 presenze, di cui 3 nei play-off. In carriera ha vestito le maglie, fra le altre, anche di Arezzo, Renate e Reggiana.