Ulivieri: ‘Chi vuole continui a parlare, ma la Federazione è stata chiara’

Ospite della trasmissione “Buongiorno Reggina” il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, in passato anche tecnico della Reggina:

“Se si vuole parlare tanto per farlo bene, ma la Federazione è stata chiara. Oggi non siamo in condizione di poter decidere. Dovranno essere le autorità a stabilire quando potranno ricominciare i campionati, noi dipendiamo dalla loro decisione, perchè c’è incertezza sullo sviluppo di questa situazione. In questo momento il mio unico pensiero sono le persone che stanno morendo o soffrendo. Non sappiamo quando si ricomincia, non saremo noi a deciderlo.

Il pensiero della Federazione è quello della regolarità dei campionati e per garantirla è necessario che si giochino tutte le partite, altre soluzioni vanno fuori dalle regole del campionato. Questa è la volontà della Federazione. Si può finire la stagione anche giocando tutti i giorni o un giorno si e l’altro no, ma chiaramente non sarà un campionato normale”.

Leggi anche