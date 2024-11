Elezioni regionali, doppio successo del centrosinistra in Emilia Romagna e Umbria

Doppio successo del csx alle regionali. Il Pd primo partito, astensionismo in crescita

Elezioni regionali, il centrosinistra trionfa anche in Emilia Romagna, superando le previsioni della vigilia, e conquista l’Umbria con un risultato meno scontato.

Stefania Proietti, sostenuta da centrosinistra e civici, è ufficialmente la nuova presidente della Regione Umbria.

Secondo i dati del Viminale, Proietti ha ottenuto il 51,13% dei voti, mentre Donatella Tesei (centrodestra) si è fermata al 46,17%. Il centrosinistra ha eletto 12 consiglieri:

9 per il Partito Democratico,

per il Partito Democratico, 1 ciascuno per M5s, Umbria Domani e Alleanza Verdi e Sinistra.

Il centrodestra avrà 7 rappresentanti nell’Assemblea legislativa:

3 Fratelli d’Italia ,

, 2 Forza Italia ,

, 1 la Lega ,

, 1 per Tesei presidente.

Il Pd si conferma primo partito con il 30,3%, mentre Fratelli d’Italia ha ottenuto il 19,44%.

Centrosinistra oltre le aspettative

La segretaria del Pd Elly Schlein ha esultato per le percentuali definite “straordinarie”, mentre il Movimento 5 Stelle registra un’altra performance deludente nei territori.

Anche in questa tornata elettorale si è registrata una forte disaffezione degli elettori. In Emilia Romagna ha votato solo il 46,42%, con un calo del 21% rispetto alle precedenti regionali. Poco meglio in Umbria, dove l’affluenza è stata del 52,3%, comunque lontana dal 64,69% della precedente consultazione.

“Uniti si vince”, ha commentato Elly Schlein, dopo aver festeggiato a Bologna il successo di Michele de Pascale in Emilia Romagna e aver celebrato a Perugia la vittoria di Proietti.

La riflessione del centrodestra

La vittoria in Umbria segna un trend interessante per il centrosinistra, che porta gli opinionisti a prevedere possibili cambiamenti nel centrodestra. Fratelli d’Italia, pur superiore rispetto alle ultime regionali, registra un calo rispetto alle politiche ed europee.

Conciso il commento del leader della Lega, Matteo Salvini: “Gli elettori hanno sempre ragione”.

Forza Italia sorpassa la Lega sia in Umbria che in Emilia Romagna, aprendo ulteriori tensioni tra gli alleati. La premier Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta, augurando buon lavoro ai nuovi governatori e auspicando “collaborazione”.

Proietti: una guida per l’Umbria