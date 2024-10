“Un Amore Malato”, il film sul femminicidio girato a Reggio

Il primo ciak per il film “Un Amore Malato” avrà inizio nel mese di Novembre 2018, per terminare con l’ultimo ciak a Dicembre 2018.

Il film è tratto da storie vere ed affronterà un argomento attuale e mondiale, quello della violenza sulle donne e il femminicidio.

Scritto e prodotto dal regista e attore protagonista D’Agostino Antonino. Aiuto Regista, Scenografo e Costumista Cavò Giuseppina.

Attore, Produttore di Regia D’Agostino Bruno Giuseppe. Lo staff è formato da De Lorenzo Maria Bruna e Quattrocchi Sara. Il cast è formato da bambini dai due anni ai dodici, ragazzi e ragazze dai tredici ai diciassette, donne e uomini dai diciotto agli ottanta.

Il film è ambientato nella nostra meravigliosa terra, tra Reggio Calabria e provincia, Madre di Arte e Cultura fin dal periodo Greco e alcune scene saranno girate a Bari.

Questo tema Attuale, vuole essere un modo per aiutare a comprendere tante donne che: chi ti ama Non ti fa del male e chi lo fa, non vive un Amore sano, ma si tratta invece di uno malato, che molte volte porta purtroppo alla morte.

E nello stesso tempo vogliamo far vedere al Mondo intero, che la Calabria e in particolare Reggio Calabria e provincia, non deve essere vista solo come, chi si fa strada attraverso il male, ma al contrario che ha un cuore grande e vede anche oltre i suoi orizzonti.

La trama del film, parla di una famiglia come tante, formata dai genitori ed da una bambina. Si amano, sono felici di stare insieme, ma purtroppo arriva un tarlo, la gelosia, che distrugge tutto quello che prima era bello e diventa un incubo, perché l’amore che prima era sano è diventato un Amore Malato, che nella follia, arriva ad uccidere chi si ama.

Le riprese verranno fatte da operatori professionisti che vengono da fuori e che hanno lavorato per Mediaset e RAI.

Il film andrà nei vari cinema d’Italia e all’estero e nei vari concorsi e festival nazionali ed internazionali.

Il fotografo del film è Latorre Giuseppe.