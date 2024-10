Un calabrese aprirà il concerto dei Nomadi alla Summer Arena di Soverato

Sabato 17 giugno al Summer Arena di Soverato si terrà l’attesissimo concerto dei Nomadi che non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio raduno dei tanti fan club con migliaia di persone che accorreranno dalle varie città del sud Italia.

L’apertura dei Nomadi ancora una volta è stata affidata al cantautore calabrese Nestore Verre, con i brani del suo ultimo lavoro dal titolo Oltre me non esisto, un album di 11 canzoni scritte e composte dallo stesso Verre per “Edizioni e produzioni iNomadi s.r.l.” di Beppe Carletti.

La collaborazione con Beppe Carletti continua e si rafforza sempre di più. Lo troveremo per tutta l’estate in giro per l’ Italia e ovviamente anche nelle città della nostra Calabria con un progetto live importante dove presenterà insieme alla sua band il suo ultimo lavoro caratterizzato da sonorità rock molto accattivanti e qualche brano del precedente album oltre ad alcune cover che lo hanno accompagnato nel tempo e attraversato le sue emozioni.

Il video del brano Oltr3 attualmente in rotazione radiofonica è visibile qui.

«Sono davvero entusiasta di questa splendida collaborazione con i Nomadi. Ogni volta aprire un loro concerto – racconta Nestore Verre – mi dà delle emozioni indescrivibili, energia pura, che solo con un pubblico così caloroso si possono provare… Il popolo nomade è fantastico perchè si emoziona a sua volta. Ringrazio di cuore quindi Beppe Carletti, il suo meraviglioso staff per il lavoro che svolge ed in particolare la mia amica Riccarda Meda. Ci vediamo in giro per l’Italia».