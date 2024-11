Un medico in famiglia. Il 4 dicembre la nuova iniziativa ideata dall’Associazione Attendiamoci

Giorno 4 dicembre alle ore 17.00 presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” sita in Via Cardinale Portanova 184, si rinnova l’iniziativa “Un medico in famiglia” ideata dall’Associazione Attendiamoci O.N.L.U.S. in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria.All’interno delle molteplici attività svolte presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, si è creato, da gennaio 2011, un punto di riferimento gratuito per i giovani che hanno bisogno di consulenze mediche, attraverso uno sportello informativo in cui poter incontrare medici con diverse specializzazioni.Iniziativa importante a favore dei giovani del nostro territorio, con particolare attenzione verso gli studenti universitari fuori sede e coloro che vivono dei disagi economici, ma non solo. La prima giornata di sportello è fissata per giorno 4 dicembre 2014 con il Ginecologo, il Dott. Pennisi Roberto, alle ore 17.È possibile prenotare la visita previo appuntamento telefonico ai numeri: 0965312689- 3202591687- 3485904702 o tramite un apposito forpresente sul sito internet dell’Associazione Attendiamoci all’indirizzo www.attendiamoci.its