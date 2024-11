“É un mondo difficile” – Successo nell’area grecanica reggina

Successo di pubblico per le prime quattro presentazioni in Italia del libro “É un mondo difficile”. In molti hanno partecipato agli appuntamenti che si sono tenuti nell’area grecanica e che hanno visto l’autore Francesco Iriti rispondere alle varie domande dei presenti. Pentedattilo, Palizzi, Fossato Jonico e Chorio di San Lorenzo hanno accolto con piacere il racconto del giovane Cisko, giovane nato e cresciuto nel profondo Sud che dopo una vita difficile ha deciso di emigrare nel nord Italia in cerca di fortuna. Non sono mancati i parallelismi con la vita dell’autore che da due anni vive all’estero per lavoro e che ha deciso di compiere la scelta dolorosa di lasciare la Calabria per continuare la sua crescita professionale.

Le quattro “tappe” grecaniche hanno rappresentato soltanto un ulteriore step all’interno di quello che puó essere considerato un tour letterario che aveva avuto il suo incipit sul noto social network Facebook dove Francesco Iriti aveva tenuto delle dirette web per presentare la sua opera e le varie novitá che di volta in volta si succedevano. Un nuovo metodo di promozione che gli ha permesso di rimanere sempre a contatto con i propri lettori anche fuori dai confini nazionali.

Il primo evento si é tenuto giorno 30 Luglio presso il borgo caratteristico di Pentedattilo ed é stato organizzato dall’Ass. Pro Pentedattilo.

Giorno 4, invece, é stata la volta della prima serata della kermesse del PIFF a Palizzi Marina. Francesco Iriti é stato intervistato nel corso dell’evento sul palco dal presentatore Battaglia, noto personaggio del Bagaglino, e da Peppe Livoti, presidente dell’Ass. Muse.

Una piacevole temperatura ha fatto da cornice all’appuntamento “Perle di Cultura Grecanica” a Fossato Jonico dove si é assistito ad un vero e proprio cenacolo letterario organizzato dal’Ass. “Fossatesi nel mondo”.

Giorno 9 Agosto, infine, la comunita di Chorio di San Lorenzo, presso l’Auditorium San Gaetano Catanoso, ha accolto l’autore con piacere facendo registrare un numero considerevole di presenze.

Nei prossimi giorni verranno rese note le nuove date sia per quanto riguarda le dirette web che soprattutto le location dove si terranno altre presentazioni.