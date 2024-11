Un reggino sul podio ai campionati italiani di tennistavolo

Grande successo per il reggino che su 447 iscritti ottiene uno strepitoso risultato

Luca Migliardi dell’ASD Tennistavolo Casper Reggio Calabria si aggiudica la prima medaglia di bronzo della sua carriera agonistica ai campionati italiani di tennistavolo di IV categoria che si sono tenuti a Torino il 21 giugno.

Luca descrive in esclusiva per Citynow.it il suo percorso: “partendo dal girone di qualificazione e vincendo le tre partite con validi avversari approdo nel tabellone ad eliminazione diretta superando atleti di spessore superiore al mio anche di una categoria maggiore, ad esempio il giovane talento Marco Palumbo, la vecchia gloria Donato Leporale, il plurititolato campione paralimpico Raimondo Alecci. Approdando in semifinale dopo sei turni perdo contro il neocampione italiano Giuseppe Carbotta, vincitore dei Campionati italiani di IV categoria”.

Il podio definitivo è composto dunque da Giuseppe Carbotta, medaglia d’argento Massimo Ferrero e infine bronzo ex aequo Jacopo Endrizzi e il reggino Luca Migliardi che risulta essere tra i migliori atleti calabresi ed approda alla III categoria nazionale.

Il Presidente della Casper Giuseppe Romeo esprime grande soddisfazione per tutto il movimento pongistico regionale per il prestigioso risultato conseguito che conferma la crescita di questo sport a livello nazionale.

L’atleta ospitato presso la sede dell’Università Telematica Pegaso di Via Giudecca, di Reggio Calabria ringrazia il Presidente Massimo Mittiga della Polisportiva Galaxy Reggio Calabria e il vice Presidente Antonello Tortorella. Un pensiero va i tecnici Carmelo Romeo e Giuseppe Neri e Michele D’Amico.