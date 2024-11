Un SELFIE per il sociale: Tally Weijl lancia la campagna benefica di Natale #tallyweijl4wishes.

Di Federica Geria – “Per mostrare quanto conti per noi far felice qualcuno abbiamo deciso di collaborare con Make a Wish International, per portare gioia e speranza nella vita di bambini affetti da gravi condizioni di salute.La nostra più grande campagna benefica di sempre sta per essere lanciata e indovinate un po’?! Voi potrete farne parte.Make a Wish International sostiene una nobile causa, concedendo desideri ai bambini affetti da gravi patologie mediche, portando nelle loro vite gioia e speranza.Noi abbiamo voluto far parte di questa magia.La bambina che vedrete sui manifesti dei Tally stores è Chrysi: ha 5 anni e lotta contro la leucemia, ama le fate e il suo sogno è quello di diventare una fatina nella vita reale. Make a Wish ha avverato il sogno di Chrysi creando un parco per farla sentire una vera e propria fata, tra attori vestiti da creature fantastiche e un principe.La sua forza e la sua volontà ci hanno ispirato al punto di scegliere lei come volto di questa campagna davvero speciale.”Così Tally Weijl, colosso del fast fashion, spiega i motivi della scelta di questa modernissima campagna benefica, alla quale sarà possibile partecipare dal giorno 28.11.14 fino al 4.1.15 in tutti i negozi Tally.Anche gli stores di Reggio Calabria aderiscono all’iniziativa e partecipare è davvero semplice:- Recati in uno dei punti Tally Weijl della nostra città (Corso Garibaldi 256 o presso Porto Bolaro Shopping Center)- Troverai delle cartoline alla cassa, stacca lo sticker argentato a forma di bacchetta magica e scatta un selfie indossandolo!- Posta la foto su Instagram, taggando #tallyweijl4wishes @tally_weijl @makeawishintl.Ogni selfie postato equivarrà ad una donazione di 1€ a favore di Make a Wish International.Non resta che partecipare in tanti: cellulari alla mano e…take a selfie!s where to buy on line