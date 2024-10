Una pala del pittore reggino Alessandro Allegra nella Cappella degli Artisti

Il 18 ottobre, giornata dedicata alla memoria liturgica di San Luca Evangelista, nella Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, si è inaugurata la Cappella degli Artisti, uno scrigno prezioso all’interno di San Giorgio alla Vittoria, dove è stata collocata, dopo la benedizione, una tela del pittore Alessandro Allegra dal titolo “San Luca dipinge la Madonna”, raffigurante il momento in cui Il Santo, patrono celeste degli artisti, riceve dall’Angelo i colori per rappresentare la B.V. Maria.

La cerimonia di benedizione del quadro e l’inaugurazione sono avvenute all’interno di una celebrazione Eucaristica, officiata dal parroco don Nuccio Cannizzaro e concelebrata con Mons. Antonino Denisi, decano del Capitolo Metropolitano. Il parroco ha sottolineato l’importanza oggi di questo luogo dedicato agli artisti: essi potranno rivolgersi al loro patrono per essere ispirati o ringraziarlo per le opere che hanno già compiute.

Ha ricordato inoltre come i loro talenti, rappresentando la bellezza, intesa come espressione visibile del bene, possono essere d’aiuto sia nella trasmissione della fede mediante la capacità di raggiungere il cuore delle persone, sia nell’esprimere il mistero di Dio e dell’uomo, come anche di presentarsi come un autentico ponte per camminare insieme alle persone del nostro tempo che sanno o imparano ad apprezzare il bello, quello che fa da tramite per l incontro con la bellezza del Vangelo di Cristo che la Chiesa deve, per sua missione, annunciare a tutti gli uomini.