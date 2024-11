Una scuola di danza reggina vincitrice al Concorso Malafemmena a Napoli – FOTO

di Mary Curatola – La scuola di danza reggina Dance in Park, diretta da Noemi Verduci, torna vincitrice dal concorso Malafemmena.

Si è appena concluso il Malafemmena, un evento interamente dedicato al mondo della danza che vede protagoniste le donne.

Il cast, gli insegnanti, la giuria, le allieve… solo donne sul palco e dietro le quinte. 13 ore di workshop durante le quali le partecipanti hanno avuto l’opportunità di studiare diversi stili con insegnanti come Macia del Prete, Erika Silgoner, Ola Papior, Federica Angelozzi, Elisa di Maio e tante altre. 8 ore di concorso show durante le quali le insegnanti sono scese in giuria lasciando il posto sotto i riflettori alle crew partecipanti.

Tante le scuole del Centro Sud presenti ed anche la scuola reggina Dance in Park, diretta da Noemi Verduci, con la Reckless Crew e la Dip company Junior. Sabato 12 marzo presso il Palacaravita di Cercola (Napoli), le 13 allieve scelte per la Dip company Junior hanno presentato in gara una coreografia di contemporary del maestro Stefano Ferraro, aggiudicandosi non solo il primo posto della categoria Junior con il punteggio più alto, ma anche il premio al merito.

Domenica 13 marzo, invece, la scuola ha presentato in gara la crew Reckless composta da 14 allieve con un’età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Sul palco un’esplosione di new style e waacking coreografata da Noemi Verduci. Anche questa giornata è terminata con la vittoria del primo posto per la categoria hip hop Junior.

Il pieno di soddisfazioni, quindi, per la scuola reggina che rientra a Reggio Calabria orgogliosa del lavoro svolto durante tutto l’anno e felice di aver visto le allieve mettersi a confronto, con grinta e con determinazione, sul palco di un evento così importante come Malafemmena.

Dance in Park rappresenta un esempio per la nostra terra, poiché dà la possibilità di studiare nella propria città con insegnanti internazionali, ma anche di entrare in contatto con scuole di diverse regioni partecipando a eventi di tutta Italia.