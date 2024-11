Una settimana densa di incontri per l’Associazione Culturale Anassilaos. Martedì 23 giugno alle ore 18,00 presso la Sala di San Giorgio al Corso si terrà l’incontro sul tema “Energie alternative: nuove prospettive e soluzioni pratiche per il risparmio energetico quotidiano”. Un problema di grande attualità non soltanto perché l’uso di energie alternative comporterebbe a livello statale – e non soltanto per i singoli cittadini – un notevole risparmio economico riducendo i consumi petroliferi ma anche perché eviterebbe quell’inquinamento ambientale che è uno dei più gravi problemi del nostro tempo. All’incontro- introdotto, condotto e moderato dall’ Arch. Salvatore Scaramozzino, Responsabile Architettura e Ingegneria dell’ Associazione Culturale Anassilaos, interverranno il Prof. Martino Milardi, docente presso l’ Università Mediterranea e l’ Ing. Ilario De Marco, dell’ Enea, già Dirigente Regione Calabria Sezione Energie. Martedì 25 giugno, poi, sempre presso la Sala di San Giorgio al Corso, alle ore 18,00, nell’ambito degli incontri con l’Autore, presentazione del volume di Marisa Delfino, Insegnante di italiano storia e geografia presso la scuola secondaria di primo grado “Pythagoras” “ Reggio Calabria – Marchtrenk, viaggio di sola andata” (Città del Sole Edizioni). A introdurre e condurre l’incontro sarà Lilly Arcudi, Vice Responsabile Poesia dell’ Associazione Anassilaos. Presenterà l’opera la Prof.ssa Francesca Criserà, docente presso il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria. Interverrà l’editore Antonella Cuzzocrea. Infine venerdì 26 giugno, alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato (Via Lia Casalotto), nel corso di una manifestazione promossa congiuntamente con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria e l’Ordine dei Chimici della Calabria il sodalizio reggino renderà omaggio a Francesco Cardone, responsabile della Sezione Scienza della stessa Associazione, studioso di chimica e di storia della chimica, alla quale ha dedicato importanti volumi, del rapporto tra chimica e arte figurativa nonché scrittore (è autore di un romanzo) recentemente scomparso. “Francesco Cardone, l’uomo, lo studioso di chimica, lo scrittore” è il tema della manifestazione alla quale interverranno la Dr.ssa Mirella Marra, Direttore Archivio di Stato di Reggio Calabria; il Dr. Saverio Festa, Presidente Ordine dei Chimici della Calabria; la Dr.ssa Maria Festa, Presidente d’Onore Associazione Anassilaos, il Prof. Angelo Liguori, Ordinario di Chimica Organica presso l’Università della Calabria; la Prof.ssa Francesca Neri, studiosa di letteratura italiana e saggista. A Francesco Cardone l’Associazione dedicherà la sezione giovanile del Premio Anassilaos per la Chimica.