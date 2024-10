UNICEF Reggio Calabria, Alessandra Tavella è la nuova presidente del Comitato

Con il parere unanime dei volontari UNICEF della provincia di Reggio Calabria e su proposta del presidente nazionale di UNICEF Italia Francesco Samengo il Direttivo Nazionale ha nominato Alessandra Tavella presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria.

A conferirle ufficialmente l’incarico è stato proprio il presidente nazionale di UNICEF Italia Francesco Samengo che, giunto in riva allo Stretto, ha avuto l’occasione di congratularsi personalmente:

“Conosco Alessandra Tavella da tempo perché è stata, assieme a Pietro Marino, tra le anime che hanno guidato il Comitato provinciale di Reggio Calabria. L’incarico che le è stato affidato rappresenta un traguardo al quale ho avuto il piacere di aver contribuito perché premia il percorso di una persona che stimo molto e sono convinto che sotto la sua guida il Comitato possa raggiungere importanti obiettivi. La sua giovane età – ha sottolineato il Presidente nazionale di UNICEF Samengo – è segnale di rinnovamento che parte proprio dalla mia terra e dal comitato provinciale di Reggio Calabria che è tra i primi su scala nazionale, svolgendo attività di avanguardia che vengono portate come esempio per altri comitati nazionali. Guardiamo con attenzione a questa realtà che con la presidenza di Pietro Marino ha cambiato decisamente passo rispetto agli anni passati”.

Alessandra Tavella, avvocato, arriva a ricoprire l’incarico di presidente del Comitato Provinciale UNICEF, il più giovane nel suo ruolo in Italia, avendo già all’attivo una decennale esperienza come volontaria UNICEF, coordinando le attività della sezione Younicef prima e come segretario provinciale negli ultimi sei mesi.

Un lungo percorso condiviso con numerosi volontari del comprensorio, e delle tante risorse che quotidianamente si spendono per la riuscita del ricco panorama di iniziative messe in campo da UNICEF su scala nazionale e locale, che ha contribuito alla crescita di una realtà che può considerarsi a pieno titolo un baluardo per la difesa dei diritti dei minori.

“Sono davvero felice per questo incarico – ha dichiarato presidente del Comitato Provinciale UNICEF Alessandra Tavella – che rappresenta, innanzitutto, il risultato di un forte lavoro di squadra, di un gruppo che con voglia e passione porta avanti una missione che è quella che di realizzare un mondo a misura di bambino. Il nostro impegno è proiettato a nuovi importanti obiettivi, da perseguire per il benessere e il futuro dei minori, che saranno possibili anche grazie all’attenzione e all’aiuto delle istituzioni con le quali dialogheremo costantemente e opereremo in sinergia”.

Il cambio ai vertici del Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria ha riguardato anche il ruolo di segretario che sarà ricoperto da Isabella Palamara. Anche per lei un lungo impegno nelle file dell’UNICEF come volontaria e la realizzazione di tante attività in favore dei minori nella veste di referente per l’area grecanica.