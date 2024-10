Anelli e cene possono aiutare anche i bambini: il San Valentino di Unicef a Reggio Calabria

Una cena ed un anello da donare a chi si ama, ma anche a chi non sta bene come noi. Ecco l'iniziativa di Unicef Reggio Calabria per San Valentino

“L’amore può cambiare la vita, anche quella dei bambini” questo il claim dell’iniziativa lanciata da Unicef in occasione di San Valentino per celebrare il sentimento più potente del mondo in ogni sua accezione. Si tratta della campagna “Anello UNICEF: una promessa d’amore che vale doppio” che i volontari del comitato provinciale di Unicef hanno voluto promuovere facendo appello al cuore e alla generosità dell’intero territorio reggino.

Regalando un anello Unicef – la cui forma a spilla a balia richiama il legame indissolubile tra due elementi – si fa una doppia promessa: quella di stare sempre accanto a chi si ama e al fianco dei bambini di tutto il mondo. Il valore del regalo trascende il mero aspetto materiale perché, di fatto, permette a un bambino malnutrito di ricevere una terapia completa di 8 settimane a base di alimento terapeutico in grado di salvargli la vita.

Al fine di dare maggiore forza alla campagna il Comitato Provinciale Unicef Reggio Calabria ha voluto festeggiare San Valentino presso il Piro Bistrot. Le coppie che sceglieranno il locale per la tradizionale cena del 14 febbraio avranno modo di sostenere l’iniziativa e ‘regalarsi’ un importante momento di solidarietà. L’evento si svolge anche con il contributo dell’Azienda Vinicola Tramontana, di Alfredo Muscatello photographer, e di “Arghillà, l’arte delle terre”.

“Celebriamo l’amore e al tempo stesso offriamo un aiuto concreto, utile a salvare la vita a bambini meno fortunati. Per la rete dei volontari Unicef San Valentino rappresenta una significativa occasione – ha dichiarato Alessandra Tavella Presidente del Comitato Provinciale UNICEF – per connettersi al cuore dei reggini che fin qui hanno sposato ogni nostra iniziativa con grande slancio e generosità. Per tutti la possibilità di donare un oggetto unico alla persona che si ama che è anche un regalo di speranza e un omaggio alla vita.”.

Per avere maggiori dettagli sulla campagna “Anello UNICEF: Una promessa d’amore che vale doppio”: https://regali.unicef.it/prodotto/anello-unicef/