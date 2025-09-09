‘Uniclima’, 12 anni di innovazione e qualità: tutto per riscaldamento e climatizzazione

Da oltre un decennio, Uniclima è leader nel settore, offrendo soluzioni avanzate. Rivenditore esclusivo delle migliori marche italiane, l’azienda si occupa di stufe a pellet, stufe a legna, condizionatori e impianti industriali con un servizio completo che include anche la gestione delle detrazioni fiscali e dei finanziamenti

Dal 2011, Uniclima è un punto di riferimento per il settore del riscaldamento e raffreddamento a Gioia Tauro. L’azienda si è distinta come pioniera nel mondo della climatizzazione, offrendo soluzioni innovative per il comfort domestico e industriale. Con un ampio catalogo di prodotti e servizi, Uniclima soddisfa ogni esigenza dei clienti, garantendo qualità e professionalità in ogni intervento.

Un ampio portfolio di marchi di qualità

Uniclima è rivenditore esclusivo di alcune delle migliori marche italiane nel settore delle stufe e del riscaldamento. Offre prodotti delle rinomate aziende Ungaro, Termorossi, Ravelli, Edilkamin, Klover, MCZ e Nordica, con una vasta scelta di stufe a pellet, stufe a legna, caminetti e termo camini. Tutti i prodotti sono pensati per garantire il massimo comfort in ogni ambiente, rispondendo alle esigenze di riscaldamento più diverse.

Sistemi di climatizzazione completi

Oltre al riscaldamento, Uniclima si occupa anche di sistemi di raffreddamento con una selezione di condizionatori delle migliori marche, tra cui Sinclair, Carrier, Toshiba, Fujitsu e Daitsu. Soluzioni per ogni tipo di ambiente, dai piccoli appartamenti ai grandi impianti industriali, con un’attenzione particolare all’efficienza energetica e alla sostenibilità.

Impianti civili e industriali

Uniclima si occupa di impianti civili e industriali, con soluzioni su misura per ogni tipo di esigenza. L’azienda collabora con alberghi e villaggi turistici, garantendo impianti che rispondano alle necessità di un ampio flusso di ospiti, senza rinunciare alla qualità e al risparmio energetico.

Esposizione e servizi a 360 gradi

Presso la sede, a Gioia Tauro, Uniclima dispone di un’esposizione di oltre 150 stufe e impianti di climatizzazione. Lì, negli ampi ambienti di Uniclima i clienti possono toccare con mano la qualità dei prodotti. Tra i tanti servizi, anche il montaggio e la certificazione di tutti i prodotti, compresa la gestione delle pratiche burocratiche per l’ottenimento delle detrazioni fiscali.

Finanziamenti e detrazioni fiscali

Uniclima rende l’accesso ai migliori sistemi di riscaldamento e raffreddamento ancora più semplice attraverso finanziamenti, anche per casalinghe senza reddito.

Tutto per il freddo e il caldo

Uniclima lavora a 360 gradi per il benessere dei clienti, occupandosi di tutto ciò che riguarda il freddo e il caldo. Da Uniclima trovi caldaie a gas, canne fumarie di ogni genere e una vasta gamma di cucine a legna, termocucina e termostufe. Ogni prodotto è scelto per offrire prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Uniclima è dunque il partner ideale per chi cerca soluzioni professionali e di qualità per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti. Con un’esperienza consolidata dal 2011, un’ampia offerta di prodotti, e un servizio clienti impeccabile, è in grado di soddisfare ogni richiesta, anche la più specifica. Scegli Uniclima per un comfort totale, tutto l’anno.

Per rimanere sempre aggiornato segui le pagine Facebook e Instagram.