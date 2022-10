Guerrieri (Unione Popolare): 'Continua a Reggio percorso politico'

"A circa una settimana dalle elezioni, consumato il tempo delle analisi, più o meno realistiche ed equilibrate, delle recriminazioni e dei proclami autoreferenziali di chi inneggia alla riscossa, ovviamente autogestita o, al contrario, alla liberazione definitiva dalla sinistra, Unione popolare Reggio Calabria intende sottolineare, ancora una volta, l’importanza del processo politico.

La difesa della Costituzione, l’attenzione ai temi sociali e ai diritti, non in una scala di priorità, ma in una dimensione orizzontale e olistica, continuano ad essere per UP il centro, non solo di un progetto, ma di un programma che vede coinvolti compagni e compagne che, da oltre un anno, hanno avviato collettivamente una pratica di ascolto e di attenzione al territorio cittadino, mettendo generosamente in comune esperienze e storie personali".

Il coordinamento cittadino di Unione Popolare indica il percorso futuro dopo l'appuntamento elettorale che ha visto coinvolto, tra gli altri, il candidato Antonio Guerrieri.