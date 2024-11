Unirc: al via il nuovo percorso di formazione ”ForHYM”

Giovedì 3 marzo 2016 riparte ForHym , percorso formativo per la conoscenza e divulgazione dei rischi procurati dall’eccessiva utilizzazione delle risorse forestali, del potenziale rischio di dissesto idrogeologico e dei percorsi legati alla salute e all’incolumità della popolazione. L’obiettivo del corso è sensibilizzare e coinvolgere i giovani sul tema ambientale, favorendo la loro crescita personale e l’inclusione sociale tema socio-ambientale. Sono destinatari del presente avviso tutti coloro interessati alle tematiche trattate e residenti in Calabria. La domanda di iscrizione al corso deve essere redatta su apposito modulo, reperibile sul sito internet dell’ente gestore www.fag.unirc.it e sul sito www.cisme.it. Alla fine del percorso verrà rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Gioventù; tale attestato è valido come punteggio per la partecipazione a Servizio Civile, Garanzia Giovani, Erasmus, P.S.R. 2014-2020. Gli interessati possono inviare all’indirizzo mail selezioneforhym@gmail.com il modulo debitamente compilato e firmato.