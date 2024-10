UniRC, cerimonia di consegna attestati del corso Project Management

Giorno 28 giugno p.v., alle ore 9.00 presso l’aula D3 del Dipartimento Giurisprudenza ed Economia – Lotto D della Cittadella universitaria, a Feo di Vito, si terrà la Cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti al Corso di Alta Formazione in Project Management – BASE, a.a.2017/2018.

Contestualmente, il Prof. Massimiliano Ferrara – Coordinatore del Corso di studi magistrale in Economia e Direttore del Laboratorio Decisions Lab – presenterà il nuovo Corso di Alta Formazione in Project Management – AVANZATO, unico corso certificato che si svolge nel centro-sud Italia, a partire da Firenze.

Una ulteriore importante opportunità per gli studenti reggini, indirizzata anche ai professionisti della progettazione.

Infatti, il Project Management costituisce una delle attività fondamentali per l’ideazione e la gestione (pianificazione e controllo) di un qualsiasi progetto, attraverso un processo di organizzazione delle attività in grado di gestire al meglio lo sforzo organizzativo e l’impiego efficace delle risorse necessarie.

Negli ultimi anni l’attività di project management permette un accrescimento di competenze molto apprezzato, sia all’interno delle aziende che tra i professionisti, infatti ha avuto una crescita costante e sono sempre più le opportunità per i professionisti esperti qualificati, anche in ambito di tecniche di progettazione per bandi nazionali, regionali o europei.