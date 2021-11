UniRc, la ministra Messa a Reggio: "Spendere bene risorse per il rilancio del Sud"

Si è tenuto questo pomeriggio presso la residenza Universitaria degli studi Mediterranea di Reggio Calabria l’incontro con la ministra dell'Università e della ricerca Cristina Messa, per affrontare temi importanti riguardo le università del sud, bandi e Pnnr.

"Tutto a bando. Favorire partecipazione del sud"

In visita questo pomeriggio presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria la ministra è stata accolta dal rettore Santo Marcello Zimbone, dal Rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea e dal segretario generale della Crui Rettore di Macerata Francesco Adornato. Secondo Messa:

«La parte di formazione e di ricerca del Pnrr assegnerà il 40% alle regioni del Mezzogiorno, e stiamo proprio organizzandoci perché questo succeda. Metteremo tutto a bando e con delle quote riservate proprio per favorire una forte partecipazione delle regioni del sud. E ciò deve servire a far rimanere qui i nostri giovani che qui vanno all’Università e perché trovino lavoro in queste aree del Paese, perché spesso si va via perché dopo la formazione e poi non succede quello che deve succedere, cioè il lavoro».

"Bisogna scrivere bene i bandi"

Ha proseguito il ministro dell'Università:

"Le regioni del Sud parteciperanno ai bandi e vincerà il progetto migliore, chi riesce anche a dare un’idea di sostenibilità a lungo termine. Però bisogna anche garantire che la partecipazione ci sia nei modi dovuti. Per tale ragione stiamo lavorando con i rettori e i centri di ricerca, che stanno facendo rete per questo obiettivo. I progetti saranno esaminati da valutatori fuori dall’Italia, perché tutta l’Italia sarà coinvolta e io devo garantire terzietà. Bisogna scriverli bene questi bandi, garantendo che quel 40% resti al sud e serva alle regioni del Mezzogiorno per fare quello scatto che bisognerebbe fare".

"Importante fare network"

Ha concluso infine Messa: