L’unità cinofila della Polizia di Stato incontra gli alunni dell’I.C. “C. Alvaro”di Melito Porto Salvo

Martedì 14 novembre nel cortile del plesso centrale dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” in via Turati, gli Agenti delle pattuglie motomontate e i Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria hanno incontrato gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

La dirigente scolastica prof.ssa Antonella Borrello ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa finalizzata ad accrescere nei giovani studenti il senso di una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza delle istituzioni che lavorano per la sicurezza. L’incontro, organizzato anche grazie al coordinamento della professoressa Nadia Trotta, referente per la legalità dell’istituto, ha avuto come protagonisti i cani poliziotto impiegati nell’ordine pubblico e nella vigilanza, cani antidroga e antiesplosivo, per la ricerca e il soccorso.

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha fatto conoscere ai ragazzi il pastore tedesco nero Hank con la sua straordinaria abilità di fiutare la droga nascosta in una valigia, e la cagnolina Lisa, recentemente adottata dalla Polizia di Stato presso il locale canile municipale.

Gli alunni hanno avuto l’opportunità di porre domande agli agenti che si sono dimostrati disponibili nel soddisfare tutte le loro curiosità. Alla fine di questo incontro i ragazzi entusiasti hanno potuto accarezzare i cani, ammirare le nuovissime moto Yamaha in dotazione alla polizia, ricevere i saluti della centrale operativa e scattare una foto ricordo.