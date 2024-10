Santo Stefano: attivata l’unità di Protezione Civile per aiuti alla popolazione – FOTO

Situazione Covid a Santo Stefano in Aspromonte. L'amministrazione attiva l'unità di Protezione Civile per aiutare i cittadini

Il Covid corre anche in Calabria, sicuramente con meno prepotenza rispetto ad altre Regioni in cui i dati sono davvero scoraggianti.

In particolare nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, l’amministrazione comunale ha attivato l’unità di Protezione Civile per aiutare coloro i quali si trovano in quarantena, o comunque in una situazione di disagio.

La situazione Covid all’interno del Comune

I 59 tamponi eseguiti nella giornata di ieri, venerdì 6 novembre, quasi tutti appartenenti agli alunni della scuola elementare e della media del plesso scolastico, hanno dato esito negativo.

Attivato il COC della Protezione Civile

“Al fine di alleviare i disagi dei cittadini in questa fase di emergenza sanitaria – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale – si avvisa la cittadinanza che è stato attivato il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile”.

Una bella notizia per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, in primis anziani, persone affetti da patologie o in quarantena che potranno contattare i volontari del gruppo comunale della Protezione Civile ad esempio per medicinali, alimentari o altre urgenze.

“Allo scopo di rendere evidente l’organizzazione del servizio attuato insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana del nostro Comune, allego alla presente comunicazione una loro foto dimostrante l’attività in corso ed un’ altra riguardante le susseguenti procedure di sanificazione effettuate”.

Ha spiegato il sindaco del Comune, Francesco Malara.

“Concludo assicurando che tale servizio continuerà anche nei giorni successivi”.

