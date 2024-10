Unical entra nel ranking QS: è tra le migliori al mondo per Fisica e Astronomia

L’Università della Calabria entra per la prima volta nel ranking di QS, Quacquarelli Symonds, che fornisce un’analisi comparativa delle prestazioni di 1543 università in 88 Paesi del mondo.

Lo rende noto lo stesso Ateneo.

“L’Unical – è scritto in una nota – è tra le 4 new entry italiane per Fisica e astronomia. In particolare per quanto attiene al subject ‘Physics & Astronomy‘ figura tra le 28 università italiane oggi presenti in classifica nell’area”.