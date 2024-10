Reggio, l’Università Alighieri nomina il Pro-Rettore Vicario

In data odierna, con relativo Decreto Rettorale, il Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha nominato Pro-Rettore Vicario dell’Ateneo il Prof. Salvatore Loprevite, Ordinario di Economia Aziendale, nonché Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Global Studies”.

L’intera comunità dell’Ateneo formula i migliori auguri di buon lavoro al neo-nominato Pro-Rettore Vicario.