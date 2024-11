D. Alighieri, nomina Rettore Gismondi: la denuncia del presidente Basilicata: ‘Elezioni illegittime’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del dott. Pasquale Basilicata, Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria in merito alla recente nomina del Rettore prof. Fulvio Gismondi.

Il Presidente del CdA , nominato dal Consorzio dei soci fondatori , Pasquale Basilicata , è in costante contatto con gli uffici preposti del Ministero e ha già informato i vertici di quanto si sta consumando all’interno dell’Ateneo reggino.

Il Consiglio d’Amministrazione manifesta grande preoccupazione per le notizie che provengono dalla sede dell’Università di via Torrione. Tra queste, il tentativo di vendita dell’Ateneo a soggetti privati ​​sconosciuti, creati appositamente per riparare un patrimonio collettivo che i soci fondatori si impegnano a tutelare e rilanciare.