Caos ‘Dante Alighieri’, il Ministero ricorre al Tar Calabria

La storia senza fine.

Secondo quanto appreso da CityNow, si sarebbe aperto un nuovo capitolo di vicende legali per l’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri‘ di Reggio Calabria. Il Ministero avrebbe, infatti, presentato ricorso al Tar.

Leggi anche

Già lo scorso gennaio, il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva chiarito che lo Statuto dell’Ateneo pubblicato in Gazzetta, non aveva effetti perché sull’approvazione di tale atto non si era esaurito il potere di controllo prescritto dalla legge in capo al MUR.

L’ente ha quindi richiesto l’annullamento delle modifiche statutarie, sottolineando la natura illegittima di tutti gli atti siglati successivamente.

Nel frattempo il prossimo 21 febbraio, presso l’Ateneo di via del Torrione, è stata organizzata una lectio magistralis dal titolo “Per un’idea di testo tra analisi e scrittura”, a cui prenderà parte attiva anche il Rettore Fulvio Gismondi. Un evento che nella situazione di caos generale creerà, probabilmente, fastidio al consorzio guidato dal sindaco Falcomatà e dal presidente Pasquale Basilicata.