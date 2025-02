Università ‘Dante Alighieri’, nominati i delegati del Rettore per il 2025

Pubblicato il Decreto Rettorale 04/2025: nominati i delegati per Didattica, Ricerca e Terza Missione

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha ufficializzato, con il Decreto Rettorale n. 04/2025 del 5 febbraio 2025, la nomina dei delegati del Rettore per i settori Didattica, Ricerca e Terza Missione​.

Il decreto del rettore Gismondi arriva all’indomani della nota dell’ufficio stampa del Ministero dell’Università e della Ricerca, in cui si chiarisce che “la modifica allo Statuto dell’Università per stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2024, è priva di effetti”.

Le nuove nomine

Il Rettore, Prof. Fulvio Gismondi, ha conferito gli incarichi a:

Prof.ssa Simona Totaforti , Delegata per la Didattica;

, Delegata per la Didattica; Prof.ssa Maria Silvia Rati , Delegata per la Ricerca;

, Delegata per la Ricerca; Prof.ssa Fiammetta Pilozzi, Delegata per la Terza Missione​.

Come si legge nel decreto rettorale, è stato ritenuto “necessario, nel rispetto dell’assetto ordinamentale interno dell’Ateneo e al fine di conferire maggiore efficacia all’azione istituzionale del Rettore, procedere alla nomina di delegati che lo coadiuvino nella progettazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dei settori Didattica, Ricerca e Terza Missione, ritenuti di particolare importanza strategica ai fini dello sviluppo dell’attività istituzionale dell’Università“.