Università ‘Dante Alighieri’, il Ministero: “Modifica statutaria nulla”

Il Ministero dell’Università e della Ricerca chiarisce che lo Statuto dell’Università Dante Alighieri pubblicato in Gazzetta, non ha effetti

La modifica allo Statuto dell’Università per stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2024, è priva di effetti perché sull’approvazione di tale atto non si è esaurito il potere di controllo prescritto dalla legge in capo al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

È quanto si afferma in una nota dell’ufficio stampa del Ministero dell’Università e della Ricerca.

"Nel dettaglio, la disciplina vigente in materia (legge 9 maggio 1989, n. 168) prevede che sulle proposte di modifiche statutarie avanzate dagli Atenei il Ministero dell'Università e della Ricerca eserciti il controllo di legittimità e di merito. Nel caso specifico dell'Università per Stranieri 'Dante Alighieri' di Reggio Calabria tale potere non si è esaurito, in quanto dal Ministero sono state richieste, prima che il Decreto rettorale fosse stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, delle integrazioni documentali, necessarie e propedeutiche al completamento dell'istruttoria, che non sono state fornite. Pertanto, non essendo stato concluso l'iter procedimentale, la modifica statutaria in questione è priva di effetti".

Le richieste del Ministero e la mancanza di integrazioni

Il Ministero aveva dunque avanzato la necessità di ricevere ulteriori documenti, ritenuti indispensabili per completare l’istruttoria. Tali integrazioni non sono state fornite prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto rettorale. In assenza di questi elementi, l’iter avviato non può dirsi concluso, con la conseguenza che la modifica allo Statuto rimane senza efficacia.