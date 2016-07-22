Università Mediterranea: iscrizione obbligatoria per i test di accesso per i corsi di laurea in Architettura

L’offerta didattica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria presenta tre corsi di studio per il conseguimento della Laurea in Architettura, con specificità differenti.

Per partecipare ai TEST DI AMMISSIONE ai CORSI QUINQUENNALI AD ACCESSO PROGRAMMATO – che si terranno in tutta Italia l’8 settembre 2016 – È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ENTRO IL 26 LUGLIO, da effettuare esclusivamente attraverso il portale www.universitaly.it.

Dipartimento Architettura e Territorio – dArTe

Corso di Studi Magistrale in Architettura (Classe Lm-4 Ciclo Unico) – durata 5 ANNI – ACCREDITATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA (2005/36 CE).

L’obiettivo del corso di studi è quello di trasmettere competenze nel campo dell’architettura, della città e del territorio con l’acquisizione di una personale, non convenzionale e strutturata visione delle cose.

La DIDATTICA si divide in due parti. La prima, più teorica, mira all’acquisizione di nozioni, metodi e strumenti relativi alla pratica architettonica e alla sua storia, anche recente; la seconda, più pratica, è orientata all’acquisizione da parte degli allievi di abilità nel campo della professione di architetto. La proposta didattica mira alla costruzione di competenze e professionalità finalizzate a migliorare le condizioni di vita della nostra comunità, della qualità degli spazi e degli edifici, realizzando una nuova dignità urbana nella valorizzazione dei suoi paesaggi e della loro bellezza. Gli studenti dovranno acquisire un’elevata capacità di individuare, risolvere i problemi e progettare secondo i principi che collegano diverse conoscenze in una sintesi con un senso preciso.

Il corso di studi è inoltre fortemente attivo nell’internazionalizzazione della didattica. IlProgramma Erasmus offre la possibilità di studiare in diverse università europee o effettuare un tirocinio in un paese presente dell’EU. Sono attivi accordi bilaterali con atenei di Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Turchia, Ungheria per 59 posti disponibili. Sempre per la formazione all’estero (tirocini e stage) sono attivi l’Erasmus Intensive Programme per studenti e docenti di istituti di istruzione superiore e l’Erasmus Mobility for Placement che permette agli studenti di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca.

Per informazioni rivolgersi a didattica@darte.unirc.it

http://www.darte.unirc.it/corsi_laurea_magistrale.php?uid=2d9396d2-eac1-4059-9c5d-5d38200df73c

Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica – PAU

Il Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica (PAU) offre gli altri due percorsi, corso di laurea triennale in Architettura (classe L-17) e un corso di laurea magistrale biennale (classe LM-4) con certificazione UE: i laureati possono esercitare la professione in qualunque paese dell’Unione Europea.

Corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura (L-17)

3 anni – professionalità: Architetto Junior

Accessibile con qualunque diploma di scuola media secondaria, previo superamento del test di accesso programmato nazionale. Il laureato junior può iscriversi all’Ordine degli Architetti sez. B, dopo aver sostenuto un Esame di Stato, e quindi può:

praticare la libera professione nel campo della progettazione e realizzazione di costruzioni semplici svolgere funzioni di supporto operativo in istituzioni ed enti pubblici e privati, studi e società operanti nella costruzione, gestione, trasformazione e restauro degli edifici, delle città e del territorio.

http://www.pau.unirc.it/corsi_laurea_triennale.php?uid=d8086fd2-5a48-4a7d-a99b-2f604b11df23

Qualora volesse proseguire il percorso di studi, il laureato triennale può iscriversi a un percorso magistrale biennale.

Corso di laurea magistrale (biennale) in Architettura-Restauro (LM-4)

2 anni – professionalità: Architetto

Non ha test d’ingresso. È requisito essenziale il possesso di una laurea triennale in Architettura.

Si articola prevalentemente in Laboratori didattici, durante i quali si svolgono stage ed esercitazioni sul campo. Fornisce competenze professionali specializzanti in progettazione architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio storico architettonico, urbano e territoriale.

Superato l’Esame di Stato, l’iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti – sez. A abilita a:

Praticare la libera professione nel campo della progettazione di costruzioni complesse, nella progettazione urbanistica, nella riqualificazione ambientale e territoriale

Svolgere attività per le quali vengono richieste le specifiche competenze dell’architetto (es.: design, grafica, arredo) sia in Italia che all’estero

Proseguire il percorso formativo, specializzandosi attraverso un percorso di Dottorato di Ricerca o Master di II livello

http://www.pau.unirc.it/corsi_laurea_magistrale.php?uid=4f4bb4b4-78a6-41d6-bc18-6e3543472c0d

Il Dipartimento PAU offre servizi di orientamento e tutoraggio per tutti gli studenti, nonché agevolazioni per gli studenti meritevoli. Il percorso formativo è arricchito da esperienze di sperimentazioni in laboratorio, stage ed esercitazioni sul campo, grazie a convenzioni e protocolli d’intesa con numerosi Enti ed Istituzioni.

Per info e supporto: orientamento.pau@unirc.it