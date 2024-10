Università Mediterranea, jazz e blues alla residenza di Via Roma

Mercoledì 4 aprile presso la Residenza universitaria di Via Roma si terrà il concerto di Nina Berglova Trio e Glorius Vocal quartet.

Nina Berglova Trio

Nina Berglova è una delle nuove voci del jazz contemporaneo. Nel suo stile vocale la grande tradizione della canzone americana si unisce ad una sensibilità culturale tutta europea. Nelle sue esibizioni dal vivo alterna brani classici standard della tradizione jazz e blues a brani di musica brasiliana. In questo progetto è accompagnata da Daniele Siclari, (laureato in chitarra classica e successivamente in jazz con il maestro Salvatore Bonafede, perfezionatosi con docenti di fama internazionale quali Alirio Diaz, Maurizio Colonna, Angelo Debarre, Stochelo Rosenberg) ed Eugenio Celebre, solido bassista reggino di grande esperienza.

Glorius Vocal Quartet

Agnese Carrubba, voce/pianoforte/percussioni

Cecilia Foti, voce

Federica D’Andrea, voce

Mariachiara Millimaggi voce/pianoforte/percussioni

Inconsueto ensemble al femminile che spazia dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali e degli arrangiamenti, arricchite dalla loro eclettica sicilianità

Vincitrici assolute a Parigi: Premio d’Onore al Concours International Léopold Bellan categoria Gruppi vocali. Coriste di Alessandro Mannarino nel brano Arca di Noè dall’album Apriti cielo pubblicato a Gennaio 2017 produzione artistica Tony Canto per Universal music. Coriste del tributo a Modugno con Antonella Ruggiero e l’orchestra da camera Sinfonietta, diretto dal M° Domenico Riina. Supporters di Paolo Belli & Big Band nella tappa di Brattirò (VV). Inoltre sono il coro di Look over il singolo della poliedrica musicista Maria Fausta Rizzo contenuto in Million faces ricco di prestigiose collaborazioni. Coriste inoltre dello spettacolo di Enrico Montesano “Omaggio a Trovaioli“ con l’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretto dal M° Roberto Molinelli, per la stagione 2015/’16 dell’ E.A.R. di Messina e del Teatro Politeama di Catanzaro.

Le Glorius nel 2016 si classificano finaliste al Festival internazionale Solevoci di Varese e ai quarti di finale (su 1800 partecipanti) al TIM Torneo Internazionale di Musica tenutosi in Italia, Conservatorio di Torino. Si classificano al II posto assoluto alla Manifestazione Lucca Jazz Donna 2014, ottenendo un inatteso successo di critica e di pubblico. Inoltre con il titolo Glorius Vocal Quartet l’unicità di 4 voci femminili in una sintesi originale è la tesi di Laurea in Arrangiamento jazz di Agnese Carrubba, una delle quattro musiciste, conseguendo 110/110 e lode Accademica presso il Conservatorio A. Corelli di Messina.

Partecipano a varie Manifestazioni in Italia, tra le altre: gli eventi del circuito Teatro Pubblico Pugliese; il Villaggio Intercultura Palermo 2017; il Glorius Secret show con Aldo Perris (Direttore musicale RAI) special guest al basso e nel 2016 a Primavera dei Teatri il Festival dei nuovi linguaggi della scena Contemporanea. Applauditissime al concerto del Progetto MORE 2014 di Scena Verticale presso il Teatro Morelli di Cosenza, al Feltrinelli point di Messina, alla Rassegna OFFinJazz Messina 2013 e all’annuale appuntamento presso l’Associazione Il Giardino delle idee (PA), evento di richiamo per un pubblico sempre crescente e, tra gli addetti ai lavori, quest’anno l’apprezzamento del grande batterista delle New York voices M° Marcello Pellitteri. Nel Dicembre 2013 scelte dal M° Giovanni Mazzarino come gruppo supporter per il concerto della star mondiale del Gospel Bridgette Campbell nel suo Gospel Spirit of Christmas.

Il loro voice-playing si sviluppa grazie agli studi con i M°: Rosalba Bentivoglio, Clare Wheeler (Swingle singers), Maria Pia De Vito, Paola Folli; Mark Murphy per lo Scat; Ciro Caravano (Neri per caso) per l’a cappella; Francesco Pisano per l’armonia jazz; Massimo Moriconi per la musica d’insieme; Ciro Paduano e Giorgio Rizzo per la Body Percussion.

