Università Mediterranea di Reggio Calabria, concorso per 4 tutor

Università Mediterranea di Reggio Calabria, indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai fini dell’individuazione, nell’ambito del CdL magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

(Classe LM-85 bis), n. 4 tutor coordinatori, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.M. 10.09.2010 n. 249, in posizione di semiesonero.

Il Dipartimento si riserva la facoltà, per la copertura dei posti messi a concorso, di attingere, ove presente, alla graduatoria di merito degli idonei/vincitori di bandi precedenti.

Il Dipartimento si riserva di individuare ulteriori tutor coordinatori, nel caso di rinunce allo svolgimento dei relativi incarichi da parte del personale collocato in graduatoria in posizione utile.

